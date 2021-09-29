Семья лишилась долгожданного отдыха на роскошном курорте из-за одной ошибки

Британская семья лишилась долгожданного отдыха на роскошном курорте из-за ошибки в системе бронирования. Об этом пишет Mirror.

Ян Томлинсон (Ian Tomlinson) вместе с женой и двумя детьми решил провести отпуск в пятизвездочном отеле, расположенном в графстве Корнуолл. Курорт славится аквапарком, центром водных видов спорта и плавучей волейбольной площадкой.

Путешественники зарезервировали номер через сервис Booking.com за полгода до поездки, а до отеля добирались самостоятельно четыре часа. Однако по прибытии оказалось, что в системе бронирования произошел сбой и вместо Томлинсонов сотрудники гостиницы заселили других постояльцев, при этом свободных номеров уже не было.

После обращения в Booking.com туристам предложили бесплатно разместиться в отеле города Аксбридж (пригород Лондона), расположенном в 250 милях от Корнуолла (402 километра). «У меня было двое очень усталых и расстроенных детей, которым не терпелось поплавать в бассейне. Моя жена плакала. Наш отдых был испорчен», — пожаловался глава семейства.

В итоге британцам возместили расходы на оплату гостиницы, а также выплатили компенсацию за причиненные неудобства в размере 700 фунтов стерлингов (примерно 68 тысяч рублей).

Ранее в августе россиянин лишился отдыха в Греции из-за попытки провезти за границу старинный православный крест XIX века. По его словам, он купил вещь в сувенирном магазине во время поездки в Абхазию и не предполагал, что она является культурной ценностью. Мужчину задержали при прохождении таможенного контроля в аэропорту, после чего эксперты провели экспертизу обнаруженного предмета.