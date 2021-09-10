Россиянин лишился поездки за границу из-за одной покупки в Абхазии

Россиянин лишился поездки в Грецию из-за одной покупки — он попытался незаконно провезти за границу старинный православный крест XIX века из Абхазии. Такая информация появилась на сайте Южного таможенного управления.

По данным ведомства, мужчина собирался улететь в греческий город Салоники из Краснодара, однако попался в ходе таможенного контроля — среди его личных вещей сотрудники аэропорта обнаружили металлический крест бронзового цвета с тремя поперечными выступами.

Находку изъяли и отправили на таможенную экспертизу. Позже выяснилось, что киотный крест из медно-цинкового сплава изготовлен в конце позапрошлого столетия и соответствует критериям и наименованию культурных ценностей.

По словам владельца, он приобрел его в монастыре села Дранда в Абхазии, однако чека, подтверждающего факт покупки товара, у него с собой не было. Также мужчина не имел документов, которые бы свидетельствовали об отсутствии культурной ценности у предмета.

В отношении мужчины возбуждены административные дела по статьям «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «Несоблюдение запретов и ограничений».

Ранее в сентябре 21-летнюю пассажирку, которая попыталась ввезти в Россию из Швейцарии дорогостоящие украшения, задержали в московском аэропорту Шереметьево. В багаже девушке обнаружили незадекларированные товары на сумму 3,5 миллиона рублей. С собой у нее были дорогостоящие часы швейцарского бренда Rolex, солнцезащитные очки от Jimmy Choo, а также золотые часы и подвеска люксовой марки Bvlgari.