Популярное во время пандемии приложение оказалось ненужным

Five9 и Zoom отказались от сделки по слиянию на 14,7 миллиарда долларов

Приложение для видеоконференций Zoom, которое было популярным во время пика пандемии коронавируса, оказалось ненужным Five9 — провайдер облачных услуг отказался от слияния с компанией, сообщает Reuters.

Соглашение о слиянии на 14,7 миллиарда долларов не получило достаточного количества голосов от акционеров Five9, поэтому провайдер продолжит работать как отдельная публичная компания. Условия сделки подразумевали, что одна акция Five9 будет обменена на 0,5533 акции Zoom. Предполагалась наценка на 12,8 процента к рыночной цене Five9.

Расторжение крупнейшей для Zoom сделки помешало планам сервиса расшириться после пандемического бума популярности. Как заявил генеральный директор Zoom Эрик Юань, сделка с Five9 была привлекательной, но не основополагающей для успеха платформы. Компания заявила, что запустит свои облачные контакт-центры Zoom Video Engagement Center в начале 2022 года. При этом, Five9 продолжит сотрудничество с Zoom.

В сентябре консалтинговая фирма Institutional Shareholder Services (ISS) порекомендовала акционерам Five9 отказаться от сделки с Zoom. Кроме нее против слияния выступил комитет под руководством Министерства юстиции США, который отправил письмо в регулирующие органы, опасаясь возможных проблем национальной безопасности из-за связи сервиса с Китаем.

Во время локдауна популярность Zoom резко выросла, поскольку сервис помогал проводить виртуальные конференции, пока люди учились и работали из дома. В апреле журнал Time составил список самых влиятельных компаний, куда Zoom попал в раздел «Инноваторы». Но по мере возвращения к нормальной жизни потребность в программе для организации онлайн-видеоконференций снизилась, после чего Zoom начал искать новые источники дохода.