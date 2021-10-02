Белка сделала склад в автомобиле и «набила» его 70 килограммами орехов

Житель американского города Гранд-Форкс Билл Фишер (Bill Fischer) нашел под капотом своего автомобиля 70 килограммов орехов, спрятанных белкой, пишет Grand Forks Herald.

Как уточнил водитель, ему пришлось потратить пару дней, чтобы вычистить свой Chevrolet Avalanche от грецких орехов. Белка, живущая около дома Фишера, сделала из его машины зимнее хранилище и «набила» орехами.

О том, что автомобиль превратился в склад, мужчина понял не сразу. Когда запустил двигатель, американец услышал странные звуки. Открыв капот, он увидел, что весь моторный отсек заполнен орехами. «Мне пришлось также снять крылья автомобиля, чтобы достать орехи из всех отверстий», — признался водитель. Однако даже после генеральной чистки транспортного средства в некоторых местах остались «заначки». «Во время поездки слышу со стороны рамы стуки и перекатывание. Есть места, куда мне не добраться», — объяснил Фишер.

Ранее жителям Приморья показали редкие фотографии маньчжурской белки с орехом на «Тропе леопарда» в национальном парке «Земля леопарда». Манчжурская белка отличается от обычной более темным окрасом.