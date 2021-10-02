Россиянин заминировал куртку понравившейся ему девушке

Россиянин решил привлечь внимание понравившейся ему девушки и установил в ее кармане самодельную бомбу, сообщает Telegram-канал Baza.

Житель Тулы, 43-летний Александр, влюбился в девушку, которая не ответила ему взаимностью. Мужчина не захотел так просто сдаваться и придумал способ привлечь ее внимание: заминировал ее куртку. 25 сентября он сделал небольшое взрывное устройство, отправился к своей возлюбленной и незаметно подложил его к ней в карман.

Нащупав в кармане что-то странное девушка попыталась достать предмет и тогда бомба взорвалась прямо у нее в руке. В результате она лишилась трех пальцев., а также сломала кисть. Мужчину задержали, на допросе он сознался, в содеянном и заявил, что не придумал ничего лучше, чем расположить ее к себе подобным образом.

Россиянин узнал, что на нем висит долг на свет в размере 11 тысяч рублей и заложил в электрощиток бомбу. На ней подорвался сосед мужчины. Уточняется, что вместо того чтобы заплатить, подозреваемый поставил самодельную растяжку на щиток. По его мнению, так отключить электроэнергию в его квартире точно не смогли бы.