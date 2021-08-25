Россия
 
Последние новости
Предполагаемый убийца девочки в Тюмени сознался в преступлении
На Ямале нашли останки мамонта и заявили о тревожной тенденции
Найден способ контролировать криптовалюту
Китай нашел два месторождения нефти за день
Политолог рассказал о заигрывании властей Казахстана с националистами
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
Начальник отряда российской колонии попался на взятке от осужденного
Появились новые подробности жестокого избиения россиянки санитарами в лифте
Россияне закончили первый день Паралимпиады на третьем месте в медальном зачете
Многоразовую ступень тяжелой ракеты New Glenn впервые показали на фото
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин подорвался на заложенной соседом-должником в электрощитке бомбе

Житель Таганрога подорвался на бомбе, заложенной в электрощиток его соседом из-за долгов
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: телеграм-канал «Don Mash»

Россиянин узнал, что на нем висит долг на свет в размере 11 тысяч рублей и заложил в электрощиток бомбу. Сосед мужчины подорвался на ней, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Уточняется, что вместо того чтобы заплатить, подозреваемый поставил самодельную растяжку на щиток. По его мнению, так отключить электроэнергию в его квартире точно не смогли бы.

Однако коммунальщиков опередил сосед, который подошел к щитку и дернул дверку. Мужчину контузило, в настоящее время он в больнице с травмами.

Ранее сообщалось, что шестилетней девочке Полине из поселка Колывань Новосибирской области начислили долг по оплате коммунальных услуг в квартире, доля в которой принадлежала ее покойной матери. После разбирательств суд не стал взыскивать задолженность с ребенка. Однако вскоре ей начислили к оплате новую сумму.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший ведущий НТВ накопил миллионный долг за коммуналку
Российского мальчика оштрафовали за долг по коммуналке
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ