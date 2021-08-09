Бывший ведущий НТВ накопил миллионный долг за коммуналку

Бывший ведущий телеканала НТВ Глеб Пьяных накопил долг более чем в два миллиона рублей за коммунальные услуги. Он заключил договор с компанией, которая обслуживает его коттеджный поселок, сообщает Telegram-канал Mash.

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Компания Пьяных построила на Новорижском шоссе в Подмосковье коттеджный поселок. Бывший телеведущий заключил с компанией «Евростандарт» договор на оказание коммунальных услуг и обеспечение ее инфраструктурой. Однако с 2014 года Пьяных перестал оплачивать счета. В 2017 году суд потребовал оплатить 775 тысяч рублей. Однако к 2021-му предприниматель задолжал почти 2,4 миллиона рублей.

Пьяных прокомментировал ситуацию изданию «Ридус», отметив, что не признает задолженность. По словам бывшего телеведущего, над поселком «издевается» владелец «Евростандарта» Александр Ломов, которому принадлежит участок, где находятся дома. «Нарушение закона, которое допустил суд, заключается в том, что Ломов — ненадлежащий истец. Он не имеет права требовать с нас какие-то деньги. Мы можем обслуживать поселок без него и имеем на это право. Но суд это проигнорировал», — пояснил Пьяных. Предприниматель планирует обжаловать решение.

В мае 2021 года Пьяных рассказал о планах баллотироваться в Госдуму на выборах в сентябре. Бывший телеведущий решил выдвигаться в нижнюю палату парламента от партии «Справедливая Россия — За правду». О других подробностях его выдвижения не сообщалось.