Бывший ведущий НТВ собрался в Госдуму

Бывший ведущий телеканала НТВ Глеб Пьяных собрался баллотироваться в Госдуму на выборах в сентябре. Об этом журналист сообщил в комментарии агентству ТАСС.

Он отметил, что намерен выдвигаться в нижнюю палату парламента от партии «Справедливая Россия — За правду». Пьяных вступил в партию днем 13 мая во время заседания президиума центрального совета «Справедливой России». Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября 2021 года.

С 2005 по 2012 год Пьяных был автором и ведущим «Программы Максимум» на НТВ. Эта российская телепередача была одним из наиболее рейтинговых проектов канала. Благодаря комику и телеведущему Таиру Мамедову слоган передачи «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто» стал ассоциироваться с желтой прессой. При этом манеру ведения проекта, выбранную Пьяных, позже стали заимствовать другие ведущие и высмеивать комики.

Помимо НТВ, Пьяных работал корреспондентом в газетах «Собеседник», «Московские новости» и «Коммерсантъ».