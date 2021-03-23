Ведущий «России 1» решил стать депутатом Госдумы

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов подал документы для участия в праймериз партии «Единой России», чтобы в будущем у него была возможность баллотироваться в депутаты Госдумы. О своем решении стать чиновником он рассказал в интервью «РИА Новости».

«У меня нет никаких противоречий с теми декларациями, которые прописаны в уставе "Единой России". Мне близки понятия единства страны, благополучия человека, суверенитета нашей страны», — сказал телеведущий. Он добавил, что не собирается вступать в «Единую Россию», но благодарен ей за возможность участия в голосовании. Потенциальный кандидат также признал, что «у партии есть определенные проблемы», но она ими занимается.

Попов выдвигается в депутаты от 197-го Кунцевского округа Москвы. Ведущий перечислил несколько проблем столичного района, которые планирует решить в случае поддержки. В частности, речь идет о «приватизированной олигархами» усадьбе Нарышкиных и «дырках в градостроительном законодательстве», которыми пользуются недобросовестные застройщики.

Также потенциальный чиновник планирует решить, что делать с парковыми зонами и природными территориями. «Что касается федеральных инициатив, то главная и ключевая тема, которой я займусь, — это трудовая бедность. Человек труда должен жить достойно», — добавил Попов.

О том, что телеведущий рассматривает возможность баллотироваться в Госдуму, стало известно в феврале. Тогда Попов говорил, что ему поступило такое предложение, но на тот момент журналист утверждал, что не принял окончательное решение.

До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме.