Минск обвинил американский телеканал в обмане после интервью с Лукашенко

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил американский телеканал CNN в обмане после интервью с президентом страны Александром Лукашенко. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Он отметил, что американская сторона неоднократно запрашивала интервью. Главным условием Минска была выдача интервью «без купюр» и соответствующие гарантии были получены. В то же время в эфир выпустили только сюжет длительностью менее 10 минут.

«Это все, что угодно, но точно не интервью. Можно сказать, это подлая уловка», — заявил он. Глаз подчеркнул, что журналисты CNN самому интервью посвятили 25 процентов времени, а все остальное время заняли закадровый текст и нарезка картинок. По мнению пресс-секретаря белорусского МИД, такой стиль характерен для многих западных средств массовой информации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу 30 сентября. В ходе беседы с Мэтью Чансом белорусский лидер прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого был бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, и порассуждал о планах Белоруссии захватить США.