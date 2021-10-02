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Лукашенко раскрыл действия Белоруссии в случае внешней агрессии

Президент Лукашенко заручился помощью России при атаке на Белоруссию
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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью корреспонденту телеканала CNN Мэтью Чансому. В нем он рассказал, как страна будет действовать в условиях внешней агрессии. По словам главы государства, Белоруссия обратится за помощью к России.

О единой базе

Лукашенко раскрыл план действий страны в случае нападения. Он заручился поддержкой России при внешней атаке на Белоруссию. По его словам, в такой ситуации Минск пойдет на еще более тесное сближение с Москвой.

Страны, думающие о нападении на Белоруссию, должны «четко понимать» это обстоятельство, подчеркнул Лукашенко. При этом он призвал не верить слухам о планах Белоруссии захватить Великобританию и США. «Нам это не нужно, и мы на это не способны», — подчеркнул он.

О борьбе с пандемией

В ходе интервью Лукашенко также оценил успехи Белоруссии в борьбе с пандемией коронавируса. По его мнению, республика успешно справляется с ситуацией в отличие от Запада, который распространяет фейковые заявления. Глава государства подчеркнул, что Белоруссия постоянно укрепляла свою медицину, пока США «разваливали» собственную.

Президент Белоруссии ответил на претензии о несерьезном восприятии пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию «мировым психозом». «Белорусского штамма, кстати, не было, а английский штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы фактически породили новый вирус. Поэтому не надо кивать на нас», — отметил он.

О посадке самолета Ryanair с Протасевичем

Лукашенко оценил инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевич. Данные о том, что ситуация была организована спецслужбами, он назвал фантазией. Лукашенко отказался отвечать на другие вопросы о Протасевиче и предложил интервьюеру Чансу лично пообщаться с бывшим главредом NEXTA.

Президент республики также заявил, что власти посадят любой самолет при угрозе безопасности государства. Однако он гарантировал любой из стран полную безопасность полетов над территорией Белоруссии «так, как это было всегда».

О санкциях Евросоюза

Лукашенко высказался и о санкциях, введенных Европейским союзом (ЕС) после инцидента с Ryanair. Он заявил, что не собирается мстить ЕС и что не существует доказательств, подтверждающих обратное. Лукашенко напомнил, что Белоруссия —это центральноевропейская и небольшая по размеру страна, которая не способна «диктовать условия полумиллиарду человек».

Президент Белоруссии добавил, что по его мнению, Евросоюзу пытается отомстить не Минск, а Лондон, вышедший из содружества. Республика также может обходиться без сотрудничества ЕС, считает Лукашенко. Белоруссия «жила без Европейского союза и еще много лет проживет».

Республике следует искать сбыт для своей продукции в дружественных странах. К ним глава государства отнес Россию, Китай, Турцию, Иран, Пакистан и Индию. Лукашенко подчеркнул, что в настоящий момент Белоруссия обходится не только без Евросоюза, но и без Америки. «Обойдемся и в будущем», — подчеркнул он.

О «предельном возрасте» президента

Лукашенко также назвал «предельный ориентир» возможного возраста президента страны. За него он призвал считать годы лидера США Джо Байдена, которому 20 ноября исполнится 79 лет. По мнению Лукашенко, политик может возглавлять государство столько времени, сколько его будет избирать народ.

27
лет
Лукашенко является президентом Белоруссии

Глава республики подчеркнул, что «еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме». Он также пригрозил остаться «вечным президентом», если Запад не перестанет оказывать воздействие на Минск. В заключение Лукашенко пообещал защищать Белоруссию и то, чтобы было создано вместе с ее гражданами, «даже ценой своей жизни».

Ранее Александр Лукашенко обещал не сбегать после отставки с поста президента в ответ на просьбу члена конституционной комиссии Владимира Басько «попытаться остаться в роли гаранта независимости, спокойствия и мира Белоруссии». Он также допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание, которое собираются наделить конституционным статусом.


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