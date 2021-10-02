Лукашенко призвал считать «предельным ориентиром» возраст президента Байдена

Лукашенко: человек может быть главой государства столько, сколько его будет избирать народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу CNN призвал считать «предельным ориентиром» возможного возраста президента годы американского лидера Джо Байдена. Он заявил, что человек может стоять во главе государства столько, сколько его будет избирать народ. Фрагмент беседы опубликовало издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Слушайте, я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу, но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста», — подчеркнул политик.

Лукашенко добавил, что президентом человек может быть столько, сколько он пожелает и если его избирают граждане, но только в том случае, когда он здоров и в состоянии управлять государством.

Белорусский лидер пригрозил остаться «вечным президентом», если Запад не прекратить давить на Минск, и пообещал защищать свою страну и то, чтобы было создано вместе с народом, «даже ценой своей жизни».

Ранее Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию на фоне массовых протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов в августе прошлого года. Он сказал, что после принятия нового основного закона страны оставит свой пост и не будет удерживать власть «посиневшими руками».

Белорусский лидер также пообещал не сбегать после отставки с поста в ответ на просьбу члена конституционной комиссии Владимира Басько после отставки «попытаться остаться в роли гаранта независимости, спокойствия и мира Белоруссии».

