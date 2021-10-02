Солдаты Израиля задержали двух жителей Газы с мешком гранат

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали двух жителей сектора Газа, пытавшихся проникнуть на территорию Израиля с мешком гранат. Об этом сообщает РИА Новости со слов пресс-службы израильской армии.

«Сегодня утром военнослужащие ЦАХАЛ арестовали двух подозреваемых, которые пытались перейти через пограничное заграждение из сектора Газа на территорию Израиля», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. Пресс-служба добавила, что задержанные палестинцы были отправлены на дпорос в службу безопасности.

Последнее обострение между Израилем и сектором Газа произошло в мае 2021 года. В результате эскалации конфликта в течение 11 дней и взаимных обстрелов были убиты по меньшей мере 260 палестинцев и 13 израильтян.