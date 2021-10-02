Лукашенко отверг мнение об обещаниях Путину в обмен на поддержку Белоруссии

Лукашенко: Россия и Белоруссия построят свое будущее, даже Запад не сможет этому помешать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN отверг мнение о том, что он что-то пообещал российскому лидеру Владимиру Путину в обмен на поддержку республики на дипломатическом и финансовом уровнях. Выдержки из беседы приводит БелТА.

«Слушайте, у вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор. Мы чего-то там, а вы нам заплатите или мы чего-то обещаем. Мы братские народы, мы народы от одного корня — белорусы и русские», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что у России и Белоруссии единая политика и цели, поэтому Москве и Минску не требуются обещания. Он заключил, что страны построят общее будущее, и даже Запад не сможет этому помешать.

Ранее Лукашенко рассказал, чем может закончиться нападение на Белоруссию. Страны, которые думают о нападении на республику, должны это «четко понимать», считает глава государства. Как уточнил президент, в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой.

