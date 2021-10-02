В США призвали отомстить России за случаи «гаванского синдрома» у американцев

США необходимо отомстить России за случаи проявления «гаванского синдрома» у американских госслужащих за границей. Об этом написал обозреватель американского издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер.

По его словам, инциденты с недомоганием у американцев происходят не без «вмешательства извне». Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Москва, подчеркнул журналист. Он также добавил, что, вероятно, для подобных атак используется оружие с направленной энергией.

Киллмейер рассказал, что таким образом Москва бросает вызов Вашингтону и ставит перед ним вопрос об ответных мерах. При этом он подчеркнул, что США находятся в затруднительном положении, так как американские власти все еще собирают доказательства недуга и пытаются понять, как работает данный механизм.

В конце апреля сообщалось, что американцы расследуют около 60 случаев неизвестного недуга у правительственных сотрудников в Майами. Позже стало известно о подобных инцидентах с американскими дипломатами в Вене.

Впервые о «гаванском синдроме» писали в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.