Вооруженный катаной «ниндзя» напал на спецназовцев

В Калифорнии мужчина с катаной напал на спецназовцев и был обезврежен шокером

В Калифорнии вооруженный японским самурайским мечом — катаной — «ниндзя» напал на сотрудников сил специального назначения, сообщили в офисе шерифа округа Керн.

Хулиган разбил окно в сельском ангаре и случайно ударил одного человека по голове. Прибывшим на место спецназовцам пришлось применить против подозреваемого, который отказался подчиниться их приказам и размахивал мечом, нелетальные снаряды, однако они не оказали на мужчину должного воздействия: он так и не был обезврежен.

Против нарушителя пришлось применить шокер, который, все-таки, заставил его бросить оружие, после чего мужчину скрутили и взяли под стражу. Им оказался 35-летний Джино Ривера (Gino Rivera). Пострадавших доставили в местную больницу для лечения полученных травм.

Ранее стало известно, что 54-летний Кристофер Глинн из города Тайтусвилл в штате Флорида поссорился с собутыльником из-за пульта от телевизора и изрубил обидчика мечом. Один из товарищей обвинил другого в эгоизме, потому что тот не давал ему переключить канал. После этого Глинн пришел в бешенство и атаковал обидчика мечом, находившимся в квартире.