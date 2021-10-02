Взрыватель банкоматов захотел поделиться опытом и подорвался

В Нидерландах двое специализировавшихся на взрыве банкоматов преступников захотели поделиться опытом и подорвались при записи обучающего видеоурока. Один из мужчин умер, другой получил серьезные ранения, пишет RTE.

«Главный подозреваемый, 29-летний мужчина, подорвался при записи видеоинструкции. Его 24-летний сообщник был серьезно ранен», — рассказала журналистам представитель Европола, добавив, что выжившего преступника арестовали. Она также указала, что инцидент произошел в сентябре 2020 года.

Отмечается, что на след банды злоумышленников Европол вышел в 2020 году, когда власти немецкого Оснабрюка проинформировали о подозрительных закупках банкоматов. Выяснилось, что их покупали преступники, решившие создать учебный центр. Стремясь раскрыть секреты преступного ремесла, они снимали видео и демонстрировали, как эффективнее взломать банкоматы разных моделей.

Представители Европола опубликовали заявление, в котором сообщается, что после проведения следственных действий на территории Нидерландов и Германии были задержаны девять членов банды, причастной по меньшей мере к 15 взрывам банкоматов в ФРГ. Согласно имеющимся данным, ущерб от их деятельности составляет порядка 2,15 миллиона евро.