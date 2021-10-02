В российском регионе на переезде столкнулись пассажирский поезд и грузовик

В Лунинском районе Пензенской области столкнулись поезд с 336 пассажирами и грузовик

В Лунинском районе Пензенской области на переезде столкнулись поезд с 336 пассажирами и грузовик. Об этом сообщил представитель экстренных служб, сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате аварии локомотив и три вагона сошли с рейсов вблизи станции Гольцовка. Инцидент произошел рано утром.

Собеседник агентства добавил, что пострадавших в результате столкновения нет. Он также заявил, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов.

Как отметил врио начальника главного управления МЧС по Пензенской области Алексей Рыжков, восемь вагонов с пассажирами были доставлены на близлежащую станцию. К месту столкновения прибыли два аварийно-восстановительных поезда РЖД. Ликвидацией последствий аварии занимаются 116 человек и 25 единиц техники.

Ранее в Забайкалье два грузовых поезда столкнулись на перегоне. В результате с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов. Также нарушен габарит соседнего пути.