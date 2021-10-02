Пострадавшую при взрыве газа в Нижнем Новгороде подключили к аппарату ИВЛ

Ректор ПИМУ: пострадавшие при взрыве газа в Нижнем Новгороде находятся в реанимации

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин в своем Instagram.

«Двое пострадавших доставлены в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. У женщины 95 процентов ожогов тела, у мужчины — 35 процентов. Оба в реанимации. Терморегуляционная и баротравма», — уточнил Карякин.

Взрыв газа произошел утром в субботу, 2 октября, на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Пострадали два человека (55-летняя женщина и 47-летний мужчина), еще сто жильцов были эвакуированы. Возгорания после хлопка газовоздушной смеси не последовало. На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники. Погибших нет.

После происшествия власти объявили в городе муниципальный уровень режима чрезвычайной ситуации.