Жители Китая назвали Путина мировым секс-символом

Жители Китая обратили внимание на крепкое здоровье российского президента Владимира Путина и назвали его мировым секс-символом, об этом пишут в китайской социальной сети WeChat.

Как отметили китайцы, Путин является мечтой миллионов женщин по всему миру, так как имеет обаяние и ведет здоровый образ жизни. Его любят не только россиянки, но и многие иностранки. «Причина, по которой российский президент в 69 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту. Вывод напрашивается сам собой: хотите иметь здоровое тело — уделяйте внимание физическим упражнениям», — раскрыли секрет успеха российского лидера.

Кроме того, китайцы оценили русскую баню. По их словам, это место, где россияне бьют друг друга веником и получают удовольствие.

Путин часто удивляет россиян хорошим здоровьем. В сентябре 2021 года он отдохнул в сибирской тайге, где гулял в лесу, рыбачил и жил в палатке. В январе президент России окунулся в прорубь, приняв участие в крещенских купаниях.