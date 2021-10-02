Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Мошенники придумали схему кражи денег россиян с помощью QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие граждане. Об этом предупредили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Как следует из сообщения, злоумышленники убеждают в необходимости привязать код к социальной или банковской карте привитого. В ведомстве подчеркнули, что QR-код является самостоятельным элементом. Для его получения и использования не требуется привязка с картам. «Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями», — отметили в пресс-службе.

В случае поступления подобных звонков в ведомстве рекомендовали ни в коем случае не сообщать свои личные данные и немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее москвичей предупредили об опасности покупки фальшивых QR-кодов для посещения городских общественных заведений. По словам экспертов, в таком случае личные данные могут попасть в руки мошенников.