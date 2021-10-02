Девочка «похитила» себя после полученной на уроке двойки

В Абакане школьница придумала историю с похищением из-за полученной в школе двойки

В Абакане 12-летняя школьница испугалась последствий полученной ею двойки на уроке и придумала способ выкрутиться из ситуации. Девочка решила выдумать историю с якобы случившимся похищением, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета.

Она рассказала своим родителям, что возле школы к ней подошел неизвестный ей мужчина, взял ее за руку и попытался посадить в машину. Школьница оказала мужчине сопротивление и убежала.

«В результате проверочных и оперативно-розыскных мероприятий данные о попытке похищения ребенка не подтвердились. В ходе дачи объяснения в присутствии законного представителя девочка сообщила о том, что придумала вымышленную историю, получив плохие отметки в школе», — говорится в сообщении.

В июле жительница Нью-Йорка спасла сына от похищения. Мужчина выскочил из стоявшей на обочине машины, схватил ребенка и пытался затащить его на заднее сидение автомобиля. Однако, женщина успела быстро среагировать и силой вытащила ребенка из рук похитителей через окно авто.