Глава BioNTech предсказал необходимость в новых вакцинах в следующем году

Глава BioNTech Шахин считает, что новая вакцина от COVID-19 может понадобиться в 2022 году

Генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предсказал необходимость в новых вакцинах в 2022 году. Его слова приводит Financial Times.

«В этом году никакой необходимости [в новых вакцинах] нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой», — сказал он.

По словам главы компании, циркулирующие на сегодняшний день в мире штаммы коронавирусной инфекции более заразны, чем его первоначальный вариант, при этом слабо отличаются от него, поэтому существенно это не сказывается на эффективности применяемых вакцин.

Шахин добавил, что высока вероятность того, что штаммы, которые смогут «обманывать» иммунитет, появятся в будущем. Это потребует разработки новых препаратов. «Эволюция [вируса] идет, и этот процесс только начался», — отметил он.

Ранее российским туристам, желающим привиться одобренным в ЕС препаратом от коронавируса, рассказали, что получить прививку препаратом Johnson&Johnson в немецком Баден-Бадене можно за 870 евро (около 73,8 тысячи рублей), Pfizer/BioNTech в Мюнхене — за 580 евро (около 49,2 тысячи рублей). В обоих случаях в стоимость входит сама вакцинация и медицинское приглашение, однако перелет и проживание оплачивается отдельно, как и получение шенгенской визы — основания ее оформления вызывают у экспертов вопросы. Так, россияне могут въехать в ФРГ по «веским медицинским причинам», однако специалисты не уверены, подходит ли под это определение вакцинация от COVID-19.