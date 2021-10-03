В Крыму ответили на планы Киева по «возвращению» полуострова к 2030 году

Обещание властей Украины вернуть контроль над Крымом к 2030 году — это чушь и обман. Так соответствующие заявления назвал сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец, передает РИА Новости.

«Жалко тот народ, где такие "слуги". Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка», — сказал он, отвечая на анонсированные ранее планы Киева.

По словам Чегринца, подобная полемика украинских властей — это игра на публику, так как «во внутренней политике страны все плохо, во внешней еще хуже».

Он также заявил, что к 2030 году Украина перестанет существовать как государство и повторит судьбу Югославии.

1 октября депутаты украинской партии Слуга народа назвали цели на 2030 год, согласно которым к этому сроку Украина должна «вернуть» Крым и Донбасс. Члены Верховной Рады представили презентацию, один из слайдов которой гласил: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».