Львовская блогерша назвала Крым частью России и вызвала скандал

Львовская блогерша во время прямых эфиров в TikTok назвала Крым частью России и раскритиковала участников Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, вызвав тем самым скандал. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Во время одного из эфиров девушка заявила, что считает полуостров российской территорией. «Крым российский по документам, вот и все, и пишите все, что хотите, мне насрать», — добавила она.

Во время другой прямой трансляции блогерша высказала неприязнь по отношению к участникам АТО. По ее мнению, они незаслуженно пользуются социальными льготами.

«АТОшников почему не люблю? Потому что они много о себе возомнили. Бесит, заходит он в маршрутку: "Я АТОшник!" И что? ****** (иди — прим. «Ленты.ру») работай! Бабулечка с пенсии должна оплатить маршрутку, а он: "Я атошник!". Вот таких людей ненавижу», — объяснила она.

В издании отметили, что слова девушки вызвали скандал в украинском обществе, а националисты уже объявили на нее «охоту».

Ранее Instagram-блогерша из Харьковской области Яна Ковалева назвала Вооруженные силы Украины (ВСУ) сборищем «алкашей и наркоманов». Она отметила, что не может сказать «ничего хорошего» про украинскую армию и считает ее «позорищем».