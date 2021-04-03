Блогерша из Киева предпочла «сдохнуть в Москве»

Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко, переехав в Россию, сравнила условия жизни в Москве и Киеве. Ее впечатления приводит РИА Новости со ссылкой на интервью YouTube-каналу «Пушка».

По словам Василенко, жизнь в двух столицах различается как небо и земля. «Когда со мной случается какая-то ерунда, я всегда думаю, что всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине», — заявила блогерша.

Девушка вспомнила, как на родине пыталась вызвать сотрудников полиции, после того как ее избили, но услышала в ответ рекомендацию позвонить в другой, не выходной день.

Также блогерша отметила, что украинскую молодежь привлекает переезд в Москву из-за новых возможностей, которых у них нет на Украине.