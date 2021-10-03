Тело женщины без глаз обнаружили в Ленобласти

Велосипедисты нашли изуродованное тело женщины в лесном массиве Ленобласти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, останки обнаружили в окрестностях деревни Мяглово Колтушского сельского поселения Всеволожского района. Погибшая была найдена без глаз. У нее также выявили перелом челюсти и следы удушения на шее.

На данный момент труп отправили на экспертизу для выяснения причины смерти. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово правоохранители обнаружили мумифицированный труп, у которого были спилены ступни. Тело нашли в подъезде, в ящике на 13-м этаже жилого дома на улице Садовой. Позже рядом с подъездом было обнаружено еще одно тело в ящике, спрятанное в припаркованной «Газели».