В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери и сестры

В Ленинградской области был задержан молодой человек, которого подозревают в убийстве своей матери и трехлетней сводной сестры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным ведомства, следователи и сотрудники полиции задержали подозреваемого 2000 года рождения по «горячим следам». Отмечается, что тела женщины и ребенка были найдены в квартире в поселке Бугры. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц и более лиц»).

Ранее сообщалось, что в городе Гае Оренбургской области на улице Молодежной были найдены тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет. Двух погибших обнаружили в квартире с колото-резаными ранами, а тело третьей с аналогичными повреждениями позже нашли рядом с домом. Следователи обнаружили кухонный нож, которым, предположительно, орудовал убийца. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в размере одного миллиона рублей за информацию о преступнике, который зарезал трех студенток медицинского колледжа.

