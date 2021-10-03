Стало известно число награжденных званием «Герой России» за год сотрудников ОМОН

За проявленные мужество и героизм 31 сотрудник ОМОН получил высокое звание Герой России. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что 26 наград из этого числа были вручены посмертно.

В Росгвардии также сообщили, что бойцы ОМОН с начала года изъяли более 200 тысяч боеприпасов, более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, 1,5 тысячи килограммов взрывчатых веществ, около 200 килограммов наркотических средств, а также обезвредили сотни взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, они задержали свыше 7,5 тысяч лиц, подозреваемых в различных преступлениях.

Ранее сообщалось, что с 1 октября поднимут выплаты сотрудникам Росгвардии, МВД, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни, а также оклады по должностям и званиям у российских военных, как у призывников, так и у контрактников.