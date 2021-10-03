Стареющим японцам решили платить за досрочный выход на пенсию

Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu решил запустить экспериментальную программу Life Shift Platform, направленную на стимулирование пожилых сотрудников к выходу на пенсию. Об этом сообщает газета Mainichi.

Всем увольняющимся из компании японцам старше 40 лет предлагается начать свой малый бизнес и заключить договор субподряда на выполнение работ для дочерней компании холдинга New Horizon Collective (NH). При этом Dentsu на протяжении 10 лет будет выплачивать им фиксированный доход, пока бывшие сотрудники реализовывают свои проекты. В среднем выплаты составят около 50-60 процентов от прежней зарплаты.

Как пояснил автор инициативы и президент NH Юдзи Ямагути, Япония вошла в эпоху «100-летней продолжительности жизни». В то же время он «видел людей, которые в эти переменчивые времена не нашли себе действительно подходящего места, и которые не могли работать в полную силу». В связи с этим он задумался над тем, как его сограждане в возрасте 60-70 лет могут максимально использовать свои сильные стороны, не будучи при этом ограниченными возрастными рамками или рамками компании. Кроме того, такая программа позволяет компании сэкономить средства, поскольку, выходя на пенсию досрочно, сотрудники отказываются от получения полноценной зарплаты.

Осенью 2018 года сообщалось, что японским работникам предоставят возможность отложить выход на пенсию с 65 до 70 лет.