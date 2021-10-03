Более десяти тысяч детей стали жертвами священников-педофилов во Франции. Об этом сообщает AFP.

Расследование специальной комиссии длилось более трех лет.

Всего в разгоревшийся скандал может быть втянуто от 2900 до 3200 священников, при этом такую оценку называют минимальной. Первые жертвы относятся еще к 1950-м годам.

Ранее американский штат Нью-Йорк на два года отменил ограничение сроков давности для рассмотрения исков сексуальном насилии. Жители могли подавать в суд на церкви, больницы, школы, лагеря, скаутские группы и другие учреждения, которые, по их мнению, ответственны за преступления против личности, укрывательство педофилов и жестокое обращение с детьми. За это время суды получили более девяти тысяч жалоб. Они коснулись священников, учителей и разорили четыре римско-католические епархии. Некоторые граждане получили шанс привлечь к ответственности своих давних обидчиков.