В Ростове-на-Дону самолет вынужденно сел из-за неисправности двигателя

Летевший из Москвы в Крым самолет сел в Ростове-на-Дону из-за неисправности двигателя

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Крым, вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, самолет Boeing 737 принадлежит авиакомпании S7 Airlines. Он совершал рейс «Домодедово-Симферополь».

Источник добавил, что посадка прошла благополучно. На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Готовится вылет резервного самолета.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в киргизский Ош, экстренно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира. После приземления пассажира доставили в местную больницу, рейс продолжил движение по своему маршруту.