Трамп обратился в суд с просьбой восстановить его аккаунт в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой обязать социальную сеть Twitter временно восстановить его аккаунт. Об этом сообщает CNN.

При этом экс-лидер страны просит не дожидаться завершения рассмотрения его общего иска к американским социальным сетям. Адвокаты Трампа отмечают, что аккаунт их клиента был заблокирован за поощрение насилия после восстания в Капитолии, однако при этом Twitter позволил «Талибану» (террористическая организация, запрещенная в России), захватившему власть в Афганистане, вести учетную запись.

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Также бывший глава Белого дома потерял возможность высказываться на таких крупных площадках, как YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Решение о санкциях против экс-президента платформы приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.