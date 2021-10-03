Женщины не смогли пробиться в первый парламент Катара

В Катаре объявили итоге первых в истории выборов в парламент, ни одна женщина не прошла

Глава катарской наблюдательной комиссии Мажид аль-Хулейфи огласил результаты первых в истории страны выборов в Меджлис Аш-Шура, консультативный совет с парламентскими функциями. Об этом сообщает РИА Новости.

Население Катара в субботу, 2 октября, выбрало 30 из 45 депутатов законодательного органа. Все 30 мест достались мужчинам, ни одна женщина не смогла пробиться в парламент. По данным наблюдательной комиссии, явка на выборы составила 63,5 процента.

Отмечается, что, согласно конституции Катара, после выборов консультативный совет официально станет законодательным органом с полномочиями одобрять бюджет и принимать законы. 30 депутатов в Меджлис Аш-Шура были избраны по мажоритарной системе в ходе всеобщего тайного прямого голосования, остальные парламентарии назначаются эмиром.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Саудовской Аравии власти допустили женщин к управлению мусульманскими святынями. Генеральный председатель Главного управления по делам Двух Святынь Абдуррахман ас-Судейс (Abdul-Rahman Al-Sudais) объявил о назначении двух женщин — Ануд аль-Абуд и Фатиму ар-Рашид — своими помощницами по вопросам развития контактов с женской аудиторией. Помимо этого, генеральный председатель заявлял о запуске специальной программы по подготовке 320 девушек — служащих мечетей, с целью улучшить качество приема паломниц.

