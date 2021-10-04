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Звезда «Аншлага» раскрыл правду о конфликте с Дубовицкой

Бывший участник шоу «Аншлаг» Бандурин рассказал, что Дубовицкая уволила его из-за частушки
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Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Российский артист эстрады, звезда шоу «Аншлаг» Николай Бандурин заявил, что руководитель программы Регина Дубовицкая уволила его из-за обидной частушки в ее адрес и «пожелала ему сдохнуть». Правду об уходе из шоу он раскрыл в эфире «Секрет на миллион», выпуск доступен на YouTube.

По словам Бандурина, отношения с руководителем «Аншлага» ухудшились после конфликта из-за материала для выступления. «Мы были абсолютно невиноваты. Это просто нечистоплотность автора, который продал одновременно частушки нам и потом — того, чего мы не знали — Петросяну. Но тем не менее Регина Игоревна обвинила нас в том, что мы, дескать, воруем тексты у мастеров», — рассказал бывший участник шоу.

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Артист отметил, что на брифинге для журналистов Дубовицкая устроила ему и коллеге Михаилу Вашукову публичную порку. Бандурин признался, что ему было обидно от ее слов, потому что это было несправедливо. Тем не менее объясняться с руководителем «Аншлага» он не попытался, потому что, по его словам, к ней было сложно подступиться.

После этого случая Бандурин и Вашуков принесли Дубовицкой новый номер для программы. «Мы его в течение нескольких месяцев обкатывали на публике, мы знали, что он очень хорошо и смешно проходит. Но, отсмотрев нас в пустой комнате, она сказала: не смешно», — вспомнил он.

Бандурин добавил, что его работа в «Аншлаге» прекратилась после того, как он с коллегой придумал частушку про Дубовицкую. «Мы про нее позволили себе написать одну частушку: "Я «Аншлаг» смотрю и плачу, что за мать етитская, там Регина в передаче слишком Дубовицкая". Ну и понятно, ей донесли. И уже после этого ни о каком сотрудничестве речи и быть не могло», — поделился он.

По его словам, при увольнении Дубовицкая бросила им фразу, что они без нее сдохнут. «Но не сдохли, так получилось», — заключил Бандурин.

Ранее сообщалось, что руководитель «Аншлага» отреагировала на высказывание юмористки Елены Воробей, которая назвала передачу «зашкварной».

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