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Друзья купили списанный банкомат и озолотились

В США молодые люди выкупили старый банкомат и нашли в нем две тысячи долларов
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Кадр: @hasanoriginal

В США друзья купили старый банкомат, вскрыли его и озолотились. Об этом сообщает LADbible.

Молодые люди записали процесс вскрытия машины на видео и выложили ролик на своей странице в TikTok. Они рассказали, что выкупили списанный банкомат у мужчины, который раньше занимался их обслуживанием. Бывший владелец сказал: «Если он вам нужен — забирайте. Все что внутри — ваше».

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Друзья потратили на покупку 300 долларов (около 22 тысяч рублей), однако у бывшего владельца не оказалось ключа от аппарата. Тогда молодые люди разобрали банкомат и нашли запертый сейф, в котором лежала пачка денег. После подсчета выяснилось, что внутри давно списанной машины хранилось две тысячи долларов (более 145 тысяч рублей).

Вскрыть сейф оказалось нелегко — мужчинам пришлось использовать дрель, лом и молоток. Сообщили ли удачливые покупатели о своей находке бывшему хозяину банкомата, не уточняется.

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Нью-Йорк обнаружил в своем доме скрытый чердак с ценностями. Вход на чердак скрывал подвесной потолок.

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