Три российские авиакомпании упрекнули в несоблюдении мер безопасности

Росавиация призвала три авиакомпании принять меры по соблюдению безопасности полетов

Росавиация упрекнула три российские авиакомпании — «Камчатское авиационное предприятие», «Витязь-аэро» и «Аэросервис» — в несоблюдении мер безопасности полетов. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из заявления ведомства, руководство указанных перевозчиков принимает недостаточные действия в рамках системы управления безопасностью полетов (СУБП).

«Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов», — призвали в Росавиации.

Отмечается, что с августа текущего года ведомство проводит проверку 35 российских авиакомпаний. В результате были выявлены несоответствия требованиям федеральных авиационных правил. Например, несвоевременное прохождение квалификационных проверок членов кабинных экипажей, а также слабая организация работы и управления должностных лиц.

Ранее в сентябре Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало министра транспорта Виталия Савельева приостановить выдачу новых разрешений на полеты «Уральским авиалиниям» и «Якутии» из-за нарушения безопасности полетов и систематической задержки рейсов. По мнению председателя ООП Ильи Зотова, подобные ограничения позволят нормализовать работу компаний и мотивировать соблюдать установленные регламенты.