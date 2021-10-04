Огромный аллигатор-каннибал съел сородича и попал на видео

В Южной Каролине, США, огромный голодный аллигатор съел сородича поменьше и попал на видео. На ролик, опубликованный в Twitter Тейлором Сопером, обратил внимание телеканал KIRO 7 News.

По словам Сопера, он снял видеоролик на заднем дворе дома своих родителей. На кадрах видно, как гигантский аллигатор-каннибал проглотил сородича в несколько раз меньше его. Один пользователь в комментариях предположил, что размер большого героя с видео — около шести метров, а маленького — меньше двух. По оценкам другого комментатора, длина аллигатора-каннибала составляла не больше четырех-пяти метров.

Ролик стал вирусным: набрал почти пять миллионов просмотров и десять тысяч репостов. Пользователи оставили множество комментариев под постом. Одни удивлялись, что аллигаторы едят друг друга, а другие шутили, что задний двор больше не принадлежит родителям Сопера, потому что его захватил злостный хищник.

Ранее сообщалось, что сотрудник зоопарка с рептилиями в американском городе Ютика, штат Мичиган, запечатлел на видео момент, как редкая двухголовая змея поедала мышат одновременно двумя пастями. Мужчина назвал необычную рептилию Бен и Джерри.