Стоимость угля в Европе побила 20-летний максимум

Стоимость угля в Европе выросла до максимального значения за последние 23 года, передает агентство Argus. Эксперты называют причиной подорожания увеличение стоимости природного газа и дефицит угля на европейских рынках.

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На неделе с 27 сентября по 1 октября стоимость тонны угля выросла на 16,5 процента, до 232,2 доллара, побив рекорд 2008 года на 6 процентов. В агентстве отметили, что дефицит угля в Европе возник из-за высокого спроса. Европейским потребителям приходится конкурировать с азиатскими покупателями, где также наблюдается нехватка твердого топлива. Из-за повышенного спроса поставщики не успевают наращивать объемы экспорта. Запасы угля в морских портах упали до четырех миллионов тонн — минимальный уровень за последние пять лет.

Кроме того, европейским производителям выгоднее вырабатывать электроэнергию путем сжигания угля, а не газотурбинными электростанциями, учитывая последние скачки газовых цен — 4 октября они вновь достигли рекорда, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров. В сентябре крупные европейские страны — Германия, Испания, Великобритания и Франция — выработали 7 миллионов мегаватт-часов — на 35 процентов больше, чем в 2020 году.

В начале октября немецкий производитель электроэнергии Steag остановил работу электростанции Bergkamen-A после того, как на ней закончился уголь. По этой причине завод Bergkamen-A в сентябре четыре раза останавливал работу.

Нехватка угля также произошла в Китае — из-за закрытия угольных шахт ради достижения экологических целей по сокращению вредных выбросов. В результате дефицита угля две трети китайских провинций перешли на режим экономии электричества. В стране приостановили работу крупнейшие нефтехимические предприятия. Простой привел к подорожанию полимеров на десять процентов.