У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала РИА Новости, что у летучих мышей в России коронавирус SARS-CoV-2 пока не был выявлен, однако были обнаружены другие варианты вируса.

Как сообщила Сперанская, специалисты методом РТ-ПЦР протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. «Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», — сказала она.

Эксперт отметила, что кроме SARS-СoV-2 в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. Они встречаются во всех регионах, где они водятся, однако в России пока мало исследованы, заключила Сперанская.

Ранее глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что в будущем мир обязательно столкнется с новым вирусом. Ученый отметил, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым «вирусом Х», характеристики которого в настоящее время никому не известны. Он может возникнуть в любом месте и в любое время.