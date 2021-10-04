Российские врачи оценили риск появления рубцов в легких после COVID-19

Если COVID-19 протекал тяжело, после заболевания у пациентов могут возникнуть участки уплотнений в легких. На рентгеновских снимках они выглядят как рубцы, сообщил доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с РБК.

По его словам, при острой вирусной пневмонии на КТ в легких наблюдается картина «матового стекла». «Выглядит это как будто на легкое паутинку накинули. Впоследствии "матовое стекло" может полностью уйти, но, если заболевание тяжелое, могут возникнуть участки уплотнения — консолидация», — сказал врач он. Пальман сообщил, что у большинства переболевших эти уплотнения проходят.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак в свою очередь отметил, что у 5–10 процентов переболевших коронавирусной инфекцией развивается фиброз легких. Он добавил, по мнению некоторых ученых, это форма преждевременного старения легких. «Но у молодых и здоровых людей эти процессы вряд ли будут запущены. А у возрастных пациентов, старше 50 лет, эти риски возрастают», — подчеркнул он.

Бабак сообщил, что другими наиболее распространенными последствиями COVID-19 являются постковидный синдром, или лонг-ковид. Это состояние может длиться от шести до 12 месяцев. «Происходит хронизация болезни. Люди уже не передают вирус, но он находится внутри них и оказывает влияние на все органы, в том числе и на легкие», — пояснил специалист.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус не имеет специфических симптомов, по которым его можно было бы однозначно определить. По его словам, распознать COVID-19 «на глаз» не представляется возможным. Эксперт также отметил, что в отличие от коронавируса грипп имеет более-менее очерченную картину. При этом он добавил, что при легких формах данного заболевания его тоже невозможно дифференцировать без проведения тестов.