Бывшего президента Франции обвинили в домогательствах на высшем уровне

Экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в домогательствах во время встречи на высшем уровне, которая проходила во французском посольстве в Копенгагене. Об этом политик рассказала в своих мемуарах, цитату приводит France24.

Встреча проходила под председательством Жискара в рамках съезда политиков, целью которого была разработка конституции Европейского союза в 2002-м или 2003 году. На тот момент французский политик уже не был президентом страны, однако участвовал в заседаниях Конституционного совета Франции. В свою очередь, датского политика еще не избрали на должность премьер-министра (это произойдет в 2011 году), в начале 2000-х годов она была депутатом Европарламента.

«Я увидела, что Жискар д'Эстен сел рядом со мной. Он схватил меня за бедро, протянув руку под столом... Я пересела на другое место», — написала Торнинг-Шмитт. Она признала, что тогда не сочла это сексуальным домогательством, хотя и разозлилась на действия со стороны французского политика.

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет в декабре 2020-го. Политик был госпитализирован в середине ноября того же года в связи с сердечной недостаточностью.