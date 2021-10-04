В российском регионе учредили статус «Достояние Среднего Урала»

В Свердловской области учредили статус «Достояние Среднего Урала» — его будут присуждать жителям региона, которые делают его уникальным. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом он написал в своем Instagram.

«Считаю, будет правильным, если предлагать свои варианты смогут все жители Свердловской области. Попрошу Общественную палату сделать специальный раздел на сайте. А выбирать из этих вариантов доверим экспертам, уважаемым в регионе людям», — подчеркнул глава региона.

Говоря о символах региона, за которые можно присвоить подобный статус, Куйвашев привел в пример Павла Бажова и его сказы, отряд «Каравелла» Владислава Крапивина, свердловский рок-клуб и волейбольную «Уралочку».

Кроме того, Куйвашев поручил провести в 2021 году конкурс, посвященный разработке эмблемы статуса.

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