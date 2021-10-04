Умер авторитет Миша Черт из боевого крыла ОПГ «Уралмаш»

В Екатеринбурге в ночь на 3 октября скончался в возрасте 60 лет бизнесмен Менир Фахртдинов, известный в криминальных кругах как Миша Черт. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник.

По его словам, около двух часов ночи авторитету стало плохо, родные вызвали бригаду скорой помощи, но он умер до их приезда. Собеседник отметил, что у Фахртдинова имелся ряд хронических заболеваний. Состояние его здоровья было подорвано долгими годами отсидки в местах лишения свободы, кроме того, он употреблял алкоголь и наркотики.

В прошлом Миша Черт входил в ОПГ «Уралмаш», представлял боевое крыло группировки. В последние годы занимался обналичиванием денег и возвратом долгов, выступал «решалой» в спорных вопросах, пользуясь уважением в криминальном мире, однако предпочитал не попадать в поле зрения правоохранительных органов.