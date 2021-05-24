Скончался старейший в России вор в законе Абуз

В Северной Осетии скончался старейший в России вор в законе Эльбрус Гогичаев, известный в преступном мире как Абуз. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитет умер на 85-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Он родился в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ), судим восемь раз, в том числе за бандитизм, убийство, кражи, побег, хулиганство и незаконное хранение оружия. Отбывал наказание, преимущественно, в колониях республики Коми. Последний раз Абуз был привлечен к уголовной ответственности за наркотики в 1981 году в Москве.

Гогичаев был представителем северокавказских законников старшего поколения.