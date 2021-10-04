Постаревшее лицо Элджея ужаснуло фанатов

Внешний вид российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) ужаснул фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились в социальной сети «ВКонтакте».

Папарацци запечатлели 27-летнего музыканта во время выступления на концерте его коллеги, поп-исполнителя Федора Инсарова, более известного под псевдонимом Feduk. На размещенных кадрах они обнимаются друг с другом и исполняют совместные песни.

Поклонники обратили внимание на постаревшее лицо Элджея. На размещенных кадрах видно, что рэпер значительно похудел, при этом его кожа стала бледной, а под глазами появились мешки и синяки. Кроме того, он отрастил бороду.

«Я думала, это у меня утром мешки. Будто дед какой-то», «Реально капец», «Почему он выглядит на 45 лет?», «Настюша бросила, вот и постарел от нервов», «Мне кажется, лицо у Элджея очень похудело по сравнению с предыдущими годами. И он очень бледный. Надеюсь, это не связано с вредными привычками», «Ивлеева всю энергию из него высосала, теперь ищет нового», — высказывались пользователи сети под размещенными снимками.

В сентябре Элджея обвинили в краже внешности для клипа у иностранного рэпера. Юзеры заметили сходство образов российского певца с внешностью The Weeknd, который снимался в клипе на трек Save Your Tears и был опубликован на YouTube в январе. В музыкальном видео он с похожим лицом исполняет песню на вечеринке.