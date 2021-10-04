Граймс прогулялась с «Манифестом Коммунистической партии» после разрыва с Маском

Певица Граймс пошутила над папарацци и прогулялась по улице с книгой Карла Маркса

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) надела эльфийский костюм и прогулялась по улице с «Манифестом Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Об этом сообщает New York Post.

Исполнительницу заметили в центре Лос-Анджелеса после разрыва с самым богатым человеком в мире — американским предпринимателем Илоном Маском. Пользователи сети предположили, что, выбрав такую книгу, артистка решила пошутить над бывшим партнером.

Сама же Граймс написала в Instagram, что прогулялась с работой Маркса, чтобы «потроллить» папарацци, которые преследуют ее повсюду. Она призналась, что поначалу испытывала стресс из-за чрезмерного внимания фотографов. По словам певицы, она на самом деле не является коммунисткой и все еще живет с Маском.

«В любом случае, если папарацци продолжат преследовать меня, возможно, я попытаюсь придумать другие мемы. Предложения приветствуются!» — написала исполнительница.

24 сентября сообщалось, что пара рассталась после трех лет совместной жизни. 50-летний глава компаний SpaceX и Tesla подтвердил изданию, что он и 33-летняя Граймс перестали встречаться. Маск подчеркнул, что они остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать годовалого сына по имени X Æ A-XII.