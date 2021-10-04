Блогерша вышла в свет в просвечивающем грудь наряде и взволновала фанатов

Итальянская блогерша и предпринимательница Кьяра Ферраньи вышла в свет в откровенном образе и взволновала пользователей сети. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость запечатлели в ресторане в серых джинсах с завышенной талией и лонгсливе люксового бренда Schiaparelli стоимостью 1700 евро (143 тысячи рублей), прозрачная ткань которого просвечивает ее грудь. При этом соски бизнесвумен прикрывают золотистые металлические аксессуары, пришитые к наряду. Ее образ дополнили цепь на шее и серьги-кольца.

Фанаты восхитились внешним видом блогерши в комментариях под фото. «Очень горячо! Невозможно оторвать взгляд», «Я очень впечатлена твоим образом!», «Сногсшибательный наряд!», «Будь моей женой!», «Очень красивая женщина! Я потерял дар речи!» — писали они.

Ранее в сентябре певица Рианна вышла на улицу в прозрачной юбке и была пристыжена в сети. Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она направлялась на вечеринку после бала Met Gala вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Исполнительница попала в кадр в черных футболке и юбке из прозрачного материала, через которую просвечивается белье такого же цвета.