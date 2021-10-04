Россияне рассказали о случаях издевательств в аэропортах

Российские туристы поделились историями грубого обращения и издевательств со стороны сотрудников аэропортов и представителей авиакомпаний. Об этом они рассказали изданию E1.RU.

Большая часть россиян отметили, что стали свидетелями случаев, когда сотрудники аэропортов неаккуратно и «наплевательски» относились к имуществу туристов — бросали багаж на бетон с высоты или «чуть ли не с ноги отправляли чемоданы с тележки в самолет».

«У нас нет ни одного целого чемодана. То колеса отломаны, то ручки оторваны, то сам чемодан всмятку — сломаны стенки», — пожаловался один путешественник.

Другие туристы рассказали, что отношение некоторых представителей авиакомпаний к клиентам «как в тюрьме». Так, один мужчина вспомнил, что для того, чтобы получить положенное при длительной задержке рейса размещение в гостинице, питание и трансфер, ему потребовалось «макнуть их [сотрудников] рылом в закон».

Помимо прочего, россиян раздражают задержки между приездом автобуса с пассажирами к трапу самолета и началом самой посадки на борт. Так, людям приходится долгое время находиться в душном и переполненном помещении транспорта и держать на руках маленьких детей или сумки.

«Непонятно, зачем вывезли людей из здания, если борт не готов их принять? Рация у сопровождающих сломалась?» — недоумевает одна туристка.

Кроме того, путешественники разочарованы путаницей с очередями в аэропортах — когда авиакомпания объединяет регистрацию на все рейсы в несколько стоек, а также непредоставлением аэротрапов и придирчивостью к размерам ручной клади.

Ранее в сентябре на видео попало происходящее в переполненном аэропорту российского города. Так, авиагавань Мирного, куда из-за непогоды были перенаправлены три следующих в Якутск рейса, не справилась с наплывом пассажиров. На кадрах видно, как толпы пассажиров заняли все кресла в залах, проходы и места у поручней лестницы и окон.