Происходящее в переполненном аэропорту российского города попало на видео

На запасной аэродром города Мирный из-за непогоды были перенаправлены три рейса, следующие в Якутск, в результате чего авиагавань не справилась с наплывом пассажиров. Происходящее в здании аэропорта попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал 14News.

На кадрах видно, насколько переполнен аэропорт российского города: в залах отсутствуют свободные кресла, толпы пассажиров, ожидающих вылета, заняли проходы, места у поручней лестницы и окон, некоторые сидят на полу. Аналогичная ситуация и на первом этаже здания.

Издание News.Ykt.Ru отмечает, что 28 сентября из-за сильного ветра рейс авиакомпании «Якутия», следовавший по маршруту Москва — Якутск, и два рейса S7 Москва — Якутск и Новосибирск — Якутск перенаправили на запасной аэродром в городе Мирный.

Ранее в сентябре пассажиры летевшего в Сочи самолета рассказали о панике после удара молнии. Как отметил один из очевидцев, воздушное судно «провалилось» и «падало» несколько секунд. По салону разлетелись бутылки и иные мелкие предметы.